MORENA, PT Y PVEM VAN JUNTOS A LAS ELECCIONES 2027

-La coalición se comprometió públicamente a continuar en alianza en los próximos comicios federales.

Las dirigencias nacionales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) firmaron una declaración conjunta para refrendar su alianza rumbo a las elecciones de 2027, a pesar de encontrarse en medio de las diferencias internas que han frenado la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que, pese a los choques entre los partidos, la coalición se mantiene unida y más fuerte que nunca rumbo a 2027.



Alcalde señaló que la alianza ha sido determinante para los triunfos electorales de 2018 y 2024, al recordar que juntos llevaron a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum.



Destacó que la coalición permitió obtener mayoría calificada en el Congreso, con la que se aprobaron reformas constitucionales.



Las dirigencias dieron lectura y firmaron el documento titulado “La transformación más fuerte que nunca rumbo al 2027”, en el que afirman: “Refrendamos la unidad política de la alianza rumbo al 2027 para garantizar la continuidad del proyecto de transformación”. Además de ratificar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Por su parte, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, afirmó que la coalición continuará pese a las diferencias internas.



Castrejón señaló que iniciarán el diálogo rumbo a 2027: “Reiteramos nuestra disposición permanente de seguir dialogando, encontrar puntos de coincidencia y construir soluciones que pongan por delante el bienestar de la gente”.



El coordinador nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, aseguró que su partido mantendrá la alianza no sólo en 2027, sino también en 2030.



Anaya sostuvo que quienes creen que la coalición se puede romper están equivocados. “Quien quiera ver fisuras, quien quiera ver grietas, quien quiera pensar que la coalición se puede desmoronar, les decimos de ahorita, están equivocados”.



La firma del acuerdo se dio mientras permanece estancada la reforma electoral promovida por la presidenta Sheinbaum, ante la resistencia del PVEM y del PT a cambios como la reducción del financiamiento a partidos y la modificación al esquema de legisladores plurinominales.



Pese a ese desacuerdo, las dirigencias optaron por cerrar filas públicamente, firmar el compromiso y posar para las fotografías, sin aceptar preguntas de la prensa.