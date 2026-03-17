Surge polémica por señalamientos contra Aleks Syntek

El cantante Aleks Syntek se encuentra nuevamente en el centro de la controversia luego de que el periodista Javier Ceriani presentara declaraciones y supuestas pruebas relacionadas con una presunta relación del artista con una de sus asistentes.

Durante una entrevista, Jorge Lugo, quien se identificó como expareja de la mujer involucrada, relató una serie de situaciones que, según su versión, levantaron sospechas sobre el vínculo entre la asistente y el cantante. Entre los señalamientos, mencionó un supuesto embarazo y conversaciones que habrían generado dudas sobre la naturaleza de la relación.

Ceriani difundió en su programa capturas de pantalla y audios que, de acuerdo con lo expuesto, formarían parte de las pruebas. No obstante, hasta el momento, dicha información no ha sido confirmada por fuentes oficiales ni por las personas directamente involucradas.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios debaten sobre la veracidad de los señalamientos y el manejo del tema en medios de comunicación. Sin embargo, no existe una postura pública por parte de Aleks Syntek respecto a estas acusaciones.

Ante la falta de confirmación oficial, la información permanece como parte de un señalamiento mediático, mientras se espera una posible respuesta del cantante o de las partes involucradas.

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