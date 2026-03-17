Ibai Llanos reacciona a pelea de Ring Royale y Poncho de Nigris lanza reto

El evento de boxeo amateur Ring Royale, realizado en la Arena Monterrey, generó conversación en redes sociales luego de reunir a creadores de contenido y figuras del entretenimiento en una cartelera encabezada por combates mediáticos. Uno de los enfrentamientos más comentados fue el de Abel Sáenz “Abelito” contra Moisés Rodríguez “Bull Terrier”.

Durante la pelea, Bull Terrier se llevó la victoria tras un combate que captó la atención del público digital. El momento más viral fue el golpe que envió a Abelito a la lona, escena que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.

El streamer español Ibai Llanos reaccionó al clip a través de su cuenta en X, donde publicó el video acompañado del mensaje “Buenos días”. La publicación alcanzó millones de visualizaciones y provocó comparaciones entre el evento mexicano y “La Velada del Año”, organizada por el propio creador de contenido.

Ante la conversación generada, Poncho de Nigris, organizador del evento, respondió al streamer español con un mensaje directo en redes sociales: “Tú dices”, abriendo la posibilidad de una colaboración o enfrentamiento entre creadores de México y España.

Hasta el momento, Ibai Llanos no ha dado respuesta al reto. Sin embargo, la interacción ha incrementado el interés de las audiencias digitales, que ya especulan sobre un posible evento internacional entre creadores de contenido de ambos países.