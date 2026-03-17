Checo Pérez genera debate en la F1 tras comentario sobre nuevas reglas

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez volvió a encender la conversación en la Fórmula 1 tras un comentario realizado durante el Gran Premio de China, donde hizo referencia a elementos del videojuego Mario Kart en plena comunicación por radio con su equipo.

Durante la carrera, Pérez expresó: “Ahora necesito un hongo. Ha desaparecido. No sé qué ha pasado”, frase que rápidamente se viralizó y fue interpretada como una crítica indirecta a los nuevos sistemas de adelantamiento implementados en la temporada 2026.

El mexicano ya había mostrado su inconformidad con estas herramientas desde el inicio del campeonato. Tras el Gran Premio de Australia, señaló que el nuevo formato le parecía “muy artificial”, al considerar que reduce el impacto del piloto en pista y genera adelantamientos poco naturales.

Las críticas no han sido exclusivas de Pérez. Otros pilotos como Charles Leclerc y Oliver Bearman también han cuestionado los cambios en el reglamento, mientras que Max Verstappen ha sido uno de los más duros en sus declaraciones sobre el rumbo que ha tomado la categoría.

El nuevo reglamento busca aumentar el espectáculo en las carreras, pero ha dividido opiniones dentro del paddock. Por ahora, no se esperan modificaciones inmediatas, aunque el debate continúa sobre el equilibrio entre entretenimiento y competencia en la Fórmula 1.