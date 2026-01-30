México y EUA han resuelto el 90% de las barreras no arancelarias: Ebrard

-Afirmó que México busca preservar estabilidad económica y certidumbre al amparo del T-MEC.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que México y Estados Unidos resolvieron más de 90% de las 66 barreras no arancelarias que los gobiernos de ambos países identificaron antes de iniciar las negociaciones formales sobre la revisión sexenal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



Señaló que, del total de esas barreras, la administración del presidente Donald Trump exigió la eliminación de 54, mientras que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum pidió quitar las restantes 12.



Durante el 2025, Marcelo Ebrard informó que su principal objetivo era el resolver la totalidad de las barreras no arancelarias identificadas por el gobierno estadounidense, para tener un mayor margen de maniobra en las mesas de negociación sobre el T-MEC.



Y es que algunas de las preocupaciones de la Administración Trump están relacionadas con los nuevos órganos reguladores, como lo son la comisión antimonopolio, las acciones de combate a la propiedad intelectual y la duración de ciertos procedimientos.



Señaló que de los 54 temas que planteó Estados Unidos, nosotros planteamos 12 y ahora ya tienen un avance superior al 90% pues encontramos puntos de acercamiento.



“Y entonces lo que sigue por delante es que tengamos claro qué es lo que queremos tener como resultado final de la revisión del Tratado”, dijo Ebrard.



El gobierno mexicano busca preservar estabilidad económica y certidumbre al amparo del T-MEC. Sobre ello, Ebrard refirió que el gobierno estadounidense le ha asegurado que este Tratado seguirá vigente.



“El Tratado, esencialmente, mi pronóstico es que va a seguir adelante y ahora lo que tenemos que precisar es qué es lo que queremos de nuevo cada una de las partes. De manera que el día de ayer (miércoles) tuvimos una primera conversación para orientar nuestro trabajo con los Estados Unidos y haremos lo propio con Canadá muy pronto, porque también tenemos que platicar con ellos”, comentó Ebrard.