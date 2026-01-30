Ricardo Moreno entrega obras en Jicaltepec Autopan

-El alcalde manifestó que estas acciones responden a una planeación adecuada que escucha las necesidades reales.

Fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la calidad de vida de la población es la meta del presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida; por ello, entregó la construcción de la red de drenaje sanitario y la rehabilitación de la red de agua potable en Jicaltepec Autopan.



Durante el evento, el alcalde manifestó que estas acciones responden a una planeación adecuada que escucha las necesidades reales tanto del norte como del sur del municipio.



Como parte de un compromiso, Moreno Bastida anunció el inicio de la pavimentación de la calle Guadalupe Victoria, en su primera etapa. Este proyecto abarcará desde el arco de Jicaltepec hasta la calle Valle de Bravo, sumándose a otros trabajos de servicios públicos solicitados por los vecinos, como la iluminación de la calle Vicente Guerrero y tareas de bacheo en diversas zonas de la comunidad.



La obra hidráulica contempló la instalación de más de un kilómetro de tubería de alta densidad para el manejo eficiente de aguas residuales y pluviales. Al respecto, el director general de Obra Pública, Maximino Bueno, detalló que se instalaron mil 22 metros de tubería con 61 cm de diámetro, 12 pozos de visita y 25 rejillas pluviales destinadas a prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias.



En cuanto a la red de agua potable, los trabajos cubrieron una longitud de 480 metros, lo que impacta a más de cinco mil habitantes y brinda servicio a cerca de dos mil 500 viviendas.



El subdelegado Cruz Durán y el vecino Arnulfo García expresaron su agradecimiento al alcalde, por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en su visita previa y destacaron que posee un conocimiento real de las carencias que la población padeció durante administraciones pasadas, por lo que celebraron la entrega de obras que reflejan la “palabra cumplida” del Gobierno municipal en beneficio de la delegación.