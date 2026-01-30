Registra CDMX aumento de 8.5% en ingresos: SAF

-Respecto al financiamiento, la CDMX registró un desendeudamiento real de 0.6 por ciento respecto al cierre de 2024.

Durante 2025, la Ciudad de México (CDMX) registró ingresos por 334 mil 327.6 millones de pesos, lo que representa un aumento de 8.5 por ciento respecto a lo recaudado en 2024, informó la Secretaría de Administración y Finanzas local (SAF).



En su Informe de Avance Trimestral correspondiente a enero-diciembre de 2025, destacó que la Ciudad de México continúa siendo la única entidad federativa con más del 50 por ciento de recaudación local y con mayor recaudación propia del país.



La SAF destacó el incremento de 21.7% anual en los ingresos en CDMX, impulsados por los aumentos en la recaudación del Impuesto sobre nóminas, de 37.5%o, y en la recaudación del Impuesto Predial, de 21.8%.



El gasto neto total ascendió a 318 mil 165.2 mdp, con cifras preliminares de ejercido más comprometido, lo que representa un monto mayor en 3.9 por ciento respecto al ejercicio fiscal de 2024 y la inversión pública de la Ciudad de México incrementó 9.5 por ciento anual.



Respecto al financiamiento, la CDMX registró un desendeudamiento real de 0.6 por ciento respecto al cierre de 2024 y en línea con el techo financiero aprobado por los Congresos local y federal.



Dentro de los ingresos locales, los ingresos tributarios se incrementaron 24.9 por ciento respecto a lo recaudado el año anterior, impulsados por el crecimiento de 37.5 por ciento anual en la recaudación del Impuesto sobre Nóminas, detalló la secretaría.