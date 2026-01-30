Registra CDMX aumento de 8.5% en ingresos: SAF

Durante 2025, la Ciudad de México (CDMX) registró ingresos por 334 mil 327.6 millones de pesos, lo que representa un aumento de 8.5 por ciento respecto a lo recaudado en 2024, informó la Secretaría de Administración y Finanzas local (SAF).
En su Informe de Avance Trimestral correspondiente a enero-diciembre de 2025, destacó que la Ciudad de México continúa siendo la única entidad federativa con más del 50 por ciento de recaudación local y con mayor recaudación propia del país.
La SAF destacó el incremento de 21.7% anual en los ingresos en CDMX, impulsados por los aumentos en la recaudación del Impuesto sobre nóminas, de 37.5%o, y en la recaudación del Impuesto Predial, de 21.8%.
El gasto neto total ascendió a 318 mil 165.2 mdp, con cifras preliminares de ejercido más comprometido, lo que representa un monto mayor en 3.9 por ciento respecto al ejercicio fiscal de 2024 y la inversión pública de la Ciudad de México incrementó 9.5 por ciento anual.
Respecto al financiamiento, la CDMX registró un desendeudamiento real de 0.6 por ciento respecto al cierre de 2024 y en línea con el techo financiero aprobado por los Congresos local y federal.
Dentro de los ingresos locales, los ingresos tributarios se incrementaron 24.9 por ciento respecto a lo recaudado el año anterior, impulsados por el crecimiento de 37.5 por ciento anual en la recaudación del Impuesto sobre Nóminas, detalló la secretaría.