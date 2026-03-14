TRÁGICO ACCIDENTE EN IZTAPALAPA DEJA TRES PERSONAS SIN VIDA

Un fuerte accidente vehicular registrado durante la madrugada en la Calzada General Ignacio Zaragoza, con dirección al poniente, a la altura de República Federal, en la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, dejó como saldo tres personas fallecidas y dos más lesionadas, de acuerdo con reportes preliminares de autoridades.

El percance generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte de un choque de gran magnitud en esta importante vialidad del oriente de la Ciudad de México.

Paramédicos y personal de rescate atendieron a los heridos en el sitio, mientras que se confirmó que tres personas perdieron la vida debido a la gravedad del impacto. Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por autoridades mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, lo que también provocó afectaciones a la circulación durante varias horas en esta vía.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales del accidente, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes determinen cómo ocurrió el hecho tras las investigaciones.