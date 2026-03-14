SENTENCIAN POR VIOLACIÓN A “FER ITALIA”, SUPUESTO INFLUENCER DEL EDOMEX

Un tribunal de enjuiciamiento adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) emitió un fallo condenatorio por el delito de violación en contra de Luis Fernando Padilla Manzo, identificado públicamente en redes sociales como “Fer Italia”, de acuerdo con información difundida por autoridades del Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que durante el proceso judicial se acreditó la responsabilidad del acusado en la agresión sexual contra una adolescente de 16 años de edad.

Según lo expuesto por el Ministerio Público durante la audiencia realizada en los Juzgados de Tlalnepantla, los hechos ocurrieron dentro de un domicilio ubicado en la colonia Constituyentes de 1917, en el municipio de Huixquilucan, donde la víctima habría sido agredida en dos ocasiones.

Tras analizar las pruebas presentadas durante el juicio, el tribunal determinó emitir el fallo condenatorio correspondiente contra el acusado.

Las autoridades señalaron que en una audiencia posterior se definirá la sanción que deberá cumplir, así como las medidas de reparación del daño en favor de la víctima, conforme a lo establecido por la ley.