“No existen atajos para alcanzar la igualdad; debemos construirla”: Paty Zarza

-La rectora encabezó la entrega de la Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria 2026 a destacadas académicas.

“Nos tomó 200 años encabezar los trabajos de Rectoría y tener un gabinete mayoritariamente femenino. Es tiempo de mujeres y no llegué sola, lo hago con la esperanza de mis compañeras universitarias que pugnan por una vida más justa y una institución que sea ejemplo de transformación y retribución social”, expresó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado.



Lo anterior, en el marco de la ceremonia conmemorativa al Día Institucional de la Mujer Académica Universitaria 2026, en la que la académica e investigadora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara dictó la conferencia magistral



“La importancia de las rectoras para avanzar en la igualdad en las Instituciones de Educación Superior (IES)”, donde reflexionó sobre el papel del liderazgo femenino en la transformación de las universidades.



Durante el acto, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, acompañada por la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Norma Baca Tavira, y la secretaria general de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la institución, Gilda González Villaseñor, entregó la Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria 2026.



Las galardonadas fueron Virginia Salazar Díaz, en la categoría de Profesora de Asignatura; Madai Paola Villarreal Miranda, en Nivel Medio Superior, y Georgina Isabel García López, en Nivel Superior.



Zarza Delgado subrayó que las universidades, como espacios de formación de profesionistas e investigadoras que contribuyen al desarrollo social y económico del país, requieren de la participación plena de las mujeres para consolidar sociedades más equitativas, justas y libres de discriminación.



Afirmó que la Transformación Universitaria que impulsa la UAEMéx se sustenta en principios de igualdad, cercanía e inclusión, orientados a restaurar el valor de la participación femenina en la vida académica y a generar mecanismos institucionales que otorguen mayores oportunidades y visibilidad al trabajo de las mujeres que integran la comunidad auriverde.



Norma Baca Tavira destacó que la llegada de mujeres a las rectorías representa un proceso histórico de apertura, disputa y reconfiguración de los espacios de poder que durante siglos estuvieron dominados por lógicas predominantemente masculinas.



Sostuvo que la presencia de mujeres en estos cargos fortalece la democracia universitaria, al cuestionar inercias patriarcales, dignificar la vida institucional y abrir posibilidades reales de transformación para las generaciones actuales y futuras.



Gilda González Villaseñor señaló que el trabajo histórico de las mujeres ha permitido avanzar en la construcción de espacios más abiertos e incluyentes.



Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara enfatizó que las universidades no son espacios neutrales al género, pues reproducen desigualdades que se expresan en segregación, división sexual del trabajo, violencia y discriminación. Pero las mujeres rectoras y sus comunidades universitarias tienen la posibilidad de deconstruir las estructuras de poder masculinas mediante la actualización de las normativas universitarias.