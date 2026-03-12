México queda eliminado del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras derrota ante Italia

La Selección Mexicana quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol 2026 luego de caer ante Italia en su último partido de la fase de grupos. Con este resultado, la novena dirigida por Benjamín Gil se despide del torneo antes de alcanzar los cuartos de final, pese a que llegaba con altas expectativas tras su destacada actuación en la edición anterior.

México había iniciado el torneo con resultados contundentes, al vencer 8-2 a Gran Bretaña y posteriormente 16-0 a Brasil. Sin embargo, los encuentros ante los rivales más fuertes del Grupo B terminaron definiendo su destino en la competencia.

El primer tropiezo llegó ante Estados Unidos, que se impuso por marcador de 5-3 en un duelo que ya se anticipaba complicado. No obstante, el resultado decisivo fue la derrota frente a Italia, partido en el que la novena europea tomó ventaja desde las primeras entradas y terminó imponiéndose con marcador de 9-1.

Con ese resultado, Estados Unidos e Italia aseguraron su pase a la siguiente ronda como los dos mejores equipos del Grupo B. México, que necesitaba ganar para avanzar, quedó fuera del torneo en la fase inicial.

En la historia del Clásico Mundial de Béisbol, la mejor participación de México se registró en 2023, cuando el equipo alcanzó las semifinales del torneo. En aquella ocasión, la novena mexicana terminó en tercer lugar tras vencer a Cuba, lo que elevó las expectativas para la edición de 2026.