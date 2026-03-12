Marcel Ruiz enciende las alarmas tras salir lesionado en el San Diego vs Toluca

El mediocampista del Deportivo Toluca, Marcel Ruiz, encendió las alarmas durante el partido ante San Diego FC en la Concacaf Champions Cup, luego de sufrir una aparente lesión que generó preocupación entre aficionados y cuerpo técnico de cara al Mundial de Fútbol 2026.

La jugada ocurrió cerca del minuto 40 del primer tiempo en el Snapdragon Stadium, cuando el futbolista recibió un pase y, al intentar apoyar el pie, cayó al césped con visibles gestos de dolor. De inmediato se llevó la mano a la rodilla, lo que provocó la entrada del cuerpo médico para atenderlo.

Aunque el jugador logró ponerse de pie y abandonar el terreno de juego caminando, la expresión de molestia en su rostro encendió la inquietud sobre la gravedad de la lesión. La situación provocó especulación entre aficionados sobre su posible participación con la Selección Mexicana en el próximo Mundial.

Tras el partido, el técnico del Toluca, Antonio Mohamed, pidió calma y aseguró que el primer reporte médico es alentador. El entrenador explicó que, al regresar al vestidor, la rodilla del jugador se encontraba estable y sin inflamación visible.

Por ahora, el estado físico de Marcel Ruiz será evaluado con mayor detalle en las próximas horas. La preocupación crece entre la afición mexicana, especialmente después de que recientemente se confirmara la grave lesión del portero Luis Ángel Malagón, quien quedó fuera del Mundial 2026.