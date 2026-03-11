En Edoméx se han reducido 61% los homicidios dolosos en 17 meses: Delfina Gómez

-La entidad redujo 39% este delito en el primer bimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

El Estado de México mantiene una tendencia a la baja en el delito de homicidio doloso, al registrar una disminución del 61% en el promedio diario durante los últimos 17 meses, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Durante este informe se destacó que la entidad mexiquense también reportó una reducción de 39 por ciento en los meses de enero y febrero de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que permitió que el estado se ubicara en el onceavo lugar a nivel nacional en el promedio diario de este ilícito.



Asimismo, en el mes de febrero, el Estado de México descendió hasta el séptimo lugar nacional en el promedio diario de homicidios dolosos, resultado de la implementación y seguimiento de estrategias de seguridad.



Estos resultados derivan del trabajo coordinado que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la Mesa de Paz, donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar continuidad a las acciones de prevención y combate a los delitos de alto impacto, mediante operativos, labores de inteligencia y despliegues focalizados.



En la Mesa de Paz número 44 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.