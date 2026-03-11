Concluye con éxito la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres en CDMX

Se ofrecieron vacantes con sueldos que llegan hasta los 45 mil pesos mensuales.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México (STyFE) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) del Gobierno de México, realizaron la “Feria de Empleo para Mujeres 2026” en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, con la participación de 30 empresas y más de 750 vacantes disponibles para mujeres trabajadoras.



Este evento de vinculación laboral se realizó este martes 10 de marzo en el Salón Pagés Llergo, ubicado en Calzada Camarones No. 494, esquina Norte 87-B, colonia El Recreo, en Azcapotzalco, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.



Inés González Nicolás, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, hizo un llamado a las mujeres capitalinas buscadoras de empleo a participar en estas ferias de empleo, cuyo objetivo es empoderar a las mujeres en los diferentes sectores laborales a través de cientos de posibilidades de trabajo digno y formal.



Las empresas que participaron en esta Feria de Empleo ofrecieron vacantes con sueldos que están por arriba del salario mínimo y llegan hasta los 45 mil pesos mensuales. Entre las empresas participantes se encuentran: Grupo Modelo, Tiendas Soriana, Qualtia Alimentos, Grupo Bimbo, Jardín Guadalupano, Cortinas México, Sears Operadora, BKT Bici Pública, Laboratorios Alpharma,Coca Cola Femsa, Walmart de México, Corefri Refrigeración, entre otras.



Para quienes no pudieron asistir a este evento, el próximo 25 de marzo se llevará a cabo la Feria Nacional de Empleo en las instalaciones del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.



Las personas interesadas en asistir a las ferias de empleo que llevan a cabo la STyFE y el SNE, pueden realizar su registro previo en línea en la página: https://ferias.empleo.gob.mx/content/candidato/simple/registro.jsf o también se pueden registrar directamente en el lugar del evento.