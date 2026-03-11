ISEM realizaron en Edoméx 46 mil mastografías durante 2025

-La secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, señaló que es importante la detección oportuna para prevenir el cáncer de mama.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, reportó avances en materia de atención al cáncer de mama, vacunación e inmunización antirrábica durante 2025, a través del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).



Durante la sesión ordinaria del Consejo Interno del organismo, Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud estatal, presentó el balance de resultados. De enero a diciembre se realizaron más de 46 mil mastografías de tamizaje para la detección de cáncer de mama, con lo que se superó la meta, que era de 29 mil 604 estudios; además, ese año se realizaron 117 mil exploraciones clínicas.



En materia de vacunación universal, el ISEM aplicó 1.2 millones de dosis en niñas, niños y adolescentes; más de 1.4 millones en personas adultas mayores, y 475 mil vacunas en mujeres embarazadas y en edad fértil. Asimismo, se colocaron más de 900 mil dosis en hombres de 20 a 49 años y en población de riesgo.



En cuanto a la protección de animales de compañía, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en vacunación antirrábica, con la aplicación de 3.6 millones de dosis, lo que coloca al sistema de salud mexiquense como referente nacional por su capacidad operativa y cobertura.



En este marco, Arturo Chimal Arechavala, Director de Vinculación y Seguimiento de las Reuniones de los Organismos Públicos Descentralizados y vocal suplente de la Secretaría de Salud federal, destacó los logros obtenidos en el Estado de México y señaló que estos resultados permiten la atención de rezagos en áreas prioritarias.



Macarena Montoya Olvera, reconoció el compromiso del personal del ISEM y señaló que estos resultados reflejan el trabajo que se realiza en territorio para garantizar atención médica y servicios de salud en beneficio de las y los mexiquenses.