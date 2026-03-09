MARCHAN MILES DE MUJERES EN TODO EL PAÍS POR EL 8M

-Cada año adolescentes y jóvenes se suman a la movilización en México, donde siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia.

Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, diversas colectivas feministas realizan movilizaciones en distintos puntos del país.



De acuerdo a las cifras, en México unas diez mujeres son asesinadas cada día, una tendencia constante en la última década.



Solo en 2025 se registraron 2.798 asesinatos de mujeres, de los cuales 725 se investigan como feminicidio, es decir, crímenes por razones de género.



Organizaciones civiles advierten que muchas muertes violentas no se investigan como feminicidio y alertan sobre otras formas de violencia persistentes, como las desapariciones, en un país con más de 130.000 personas desaparecidas; una cuarta parte son mujeres.



CDMX



Las miles de mujeres que tomaron las calles de la Ciudad de México en el Día Internacional de la Mujer marcharon entre carteles con consignas como “No llegamos todas” y “Ni una hija menos, ni una madre rota más”, “Somos el corazón de las que ya no laten”, para denunciar la violencia machista en un país donde alrededor de diez mujeres son asesinadas cada día.



Entre la multitud, adolescentes que marchan por primera vez se mezclan con mujeres que llevan años participando en el 8M, en una movilización que ocurre por segundo año con Claudia Sheinbaum como presidenta de México.



Muchas adolescentes y jóvenes se suman cada año a la movilización feminista en México, un país donde siete de cada diez mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



La protesta también se desarrolla nuevamente con edificios del Centro Histórico protegidos por vallas metálicas, una medida aplicada en los últimos años durante las marchas feministas con el argumento oficial de resguardar inmuebles históricos. A la protesta se sumaron diversidades de mujeres, como las integrantes de la comunidad de lenguaje de señas, quienes advirtieron que las violencias que atraviesan son muchas veces las más invisibilizadas.



MERIDA



Más de seis mil mujeres participaron en la movilización por el Día Internacional de la Mujer en Mérida, donde las calles del centro se llenaron de pañuelos y consignas moradas.



Durante el recorrido, las manifestantes exigieron seguridad, justicia y respeto a los derechos de las mujeres, además de recordar a víctimas de violencia de género y acompañar a familiares que continúan en búsqueda de justicia.



LEÓN



Miles de mujeres salieron a las calles de León durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con consignas como “Guanajuato feminicida” para denunciar la violencia contra las mujeres. Protestas similares también se registraron en otros municipios del estado, como Salamanca, Irapuato y Celaya.



GUADALAJARA



Más de 12 mil mujeres participaron en las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer en Guadalajara, de acuerdo con estimaciones del Gobierno de Jalisco.



MORELIA



Integrantes del llamado “bloque negro” realizaron pintas y rompieron vidrios en los edificios de la Secretaría de Turismo de Michoacán y la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Morelia.



GUERRERO



En otra movilización del 8M, manifestantes quemaron una piñata con el rostro del senador Félix Salgado Macedonio frente al Palacio de Gobierno en Chilpancingo, mientras coreaban la consigna: “Un violador no será gobernador”.



ZACATECAS



Más de dos mil mujeres marcharon en Zacatecas durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para exigir el fin de la violencia de género y el respeto a sus derechos.



TOLUCA



Miles de mujeres participaron en la movilización por el Día Internacional de la Mujer en Toluca, donde tomaron las calles con pancartas, pañuelos morados y consignas para exigir justicia, igualdad y un alto a la violencia contra las mujeres.



Los contingentes comenzaron a reunirse en el Jardín Simón Bolívar y posteriormente avanzaron por las principales avenidas de la capital mexiquense. La marcha fue encabezada por estudiantes, madres de víctimas y familias que portaban fotografías de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio.



OAXACA



Más de tres mil mujeres marchan en Oaxaca de Juárez para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir acciones contra la violencia feminicida. La movilización partió de la Fuente de las Ocho Regiones rumbo al Palacio de Gobierno.



MORELOS



Tras el pronunciamiento realizado al concluir la marcha por el Día Internacional de la Mujer, integrantes del llamado “bloque negro” intentaron retirar las vallas colocadas alrededor del Palacio de Gobierno de Morelos, utilizando lazos, palos y piedras.