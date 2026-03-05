Se estabiliza el peso mexicano frente al dólar

-Especialistas financieros han señalado que la moneda mexicana mantiene fundamentos que han contribuido a sostener su desempeño frente al dólar.

El peso mexicano mostró señales de estabilización frente al dólar durante la jornada del 4 de marzo, luego de registrar movimientos de depreciación en días recientes derivados de la incertidumbre en los mercados internacionales.



De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio se ubicó alrededor de 17.5 pesos por dólar, tras haber alcanzado niveles cercanos a los 17.8 pesos durante las jornadas previas.



Analistas del mercado cambiario señalaron que la volatilidad reciente estuvo asociada principalmente al incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y fluctuaciones en los precios de materias primas.



En los últimos días, el fortalecimiento global del dólar presionó a varias monedas emergentes, incluido el peso mexicano, que llegó a registrar una depreciación temporal frente a la divisa estadounidense.



Sin embargo, durante la jornada, la moneda mexicana recuperó parte del terreno perdido y se mantuvo dentro de un rango relativamente estable en las operaciones del mercado cambiario.



Especialistas financieros han señalado que la moneda mexicana mantiene fundamentos que han contribuido a sostener su desempeño frente al dólar, entre ellos el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.



Otros factores que han favorecido la estabilidad del peso incluyen el flujo de remesas provenientes de mexicanos en el extranjero, así como el dinamismo del comercio bilateral con Estados Unidos.



El comportamiento del tipo de cambio continuará dependiendo de la evolución de los mercados internacionales y de los movimientos del dólar en el contexto de la economía global.