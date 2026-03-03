Toluca impulsa regularización comercial en 15 delegaciones: Ricardo Moreno

-La estrategia proyecta beneficiar a 49 mil habitantes al facilitar permisos renovables.

El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, afirmó que el nuevo esquema de licencias temporales impulsa la actividad económica y combate la corrupción; además, señaló que por cada licencia que entrega el Gobierno municipal se evita un acto indebido, pues ofrece una vía legal, accesible y transparente para que los negocios operen conforme a la norma.



La estrategia contempla un modelo de formalización dirigido a unidades económicas de bajo impacto y mediano riesgo, como papelerías, misceláneas, lonjas mercantiles, mercerías, pollerías y recauderías, que sostienen la economía social.



Los negocios podrán acceder a permisos temporales renovables cada tres meses hasta por un año, en tanto se actualiza el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, proceso que también involucra al Gobierno del Estado de México y requiere estudios técnicos, con el objetivo de cerrar espacios a prácticas irregulares y dar certeza a comerciantes y toluqueños.



Ricardo Moreno señaló que cada licencia, con un costo promedio de 4.2 UMAs, que equivale a 492.7 pesos, representa empleo, formalidad y seguridad, además de inhibir actos de corrupción al eliminar discrecionalidad en los trámites.



Durante la presentación del diagnóstico de unidades económicas, la Directora General de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel, informó que Toluca ocupa el segundo lugar estatal en presencia de negocios, con 56 mil 917 unidades registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE); sin embargo, solo 12 mil 175 cuentan con registro municipal, lo que equivale a 22 por ciento. Esto implica que 44 mil 742 operan en la informalidad.



La autoridad resaltó que del 1 de enero de 2025 a la fecha se ha incrementado de manera significativa el número de registros formales, aunque reconoció que el rezago es amplio; por ello, anunció que la estrategia de regularización iniciará en 15 delegaciones con alta actividad comercial y podría beneficiar a más de 49 mil 500 habitantes, al consolidar la formalidad y ordenar el crecimiento económico.