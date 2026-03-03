Tren del Norte atenderá a 70 mil pasajeros diarios: SICT

-Contará con 47 trenes ergonométricos y con accesibilidad universal para usuarios con discapacidad.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), informa que el Tren del Norte atenderá una demanda estimada de 70 mil pasajeros diarios en sus rutas Ciudad de México-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.



Estos tramos, que ya se encuentran en proceso de construcción, sumarán en total 730 kilómetros y para su realización se aprovechará el derecho de vía existente.



El Tren del Norte forma parte del proyecto ferroviario que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para recuperar los trenes de pasajeros e impulsar el desarrollo económico del país.



En el caso de la ruta México-Querétaro-Irapuato, tendrá una demanda estimada de 50 mil pasajeros diarios en sus 334 km y la ruta Saltillo-Nuevo Laredo beneficiará a 20 mil pasajeros diarios en 396 km.



Contarán con 47 trenes, cuyo primer equipo llegará en junio de 2027. Actualmente, se trabaja en el diseño de la imagen que tendrá este moderno sistema de transporte.



Los trenes brindarán seguridad y comodidad; serán ergonométricos, con accesibilidad universal para usuarios con discapacidad, tendrán asientos prioritarios, espacios amplios en los pasillos en donde cabrá el equipaje y sistemas de información permanente a pasajeros sobre las estaciones de arribo.



Se encuentran en proceso de licitación los edificios auxiliares y el sistema de señalización, control y telecomunicaciones, que brindarán seguridad a la operación.



Además, entrarán a licitación las bases de mantenimiento, talleres, cocheras y zonas de inspección, así como la señalización, control y telecomunicaciones. Cabe resaltar que la ruta Ciudad de México-Querétaro está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.