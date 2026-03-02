Se recolecta en Edoméx más de media tonelada de aparatos eléctricos y electrónicos

-Durante el primer ElectroRecicla de 2026, servidoras y servidores públicos de la SMAyDS y de la Secretaría de Movilidad entregaron equipos en desuso.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, recolectó más de media tonelada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) durante la primera Jornada 2026 de la campaña “ElectroRecicla” que se realizó en oficinas estatales ubicadas en el municipio de Tlalnepantla.



Durante tres días, servidoras y servidores públicos de la SMAyDS y de la Secretaría de Movilidad entregaron equipos en desuso como monitores, celulares, tabletas, computadoras, impresoras, televisores, electrodomésticos, teclados y cargadores. Como parte de la dinámica, las personas participantes recibieron bolsas ecológicas y árboles.



Los RAEE requieren manejo especializado debido a que contienen sustancias que pueden generar afectaciones al suelo, agua y aire, además de materiales que pueden reincorporarse a procesos productivos.



Los residuos recolectados se trasladan a la Asociación Mexicana de Recicladores de Eléctricos y Electrónicos (AMREE), donde se clasifican, pesan y desensamblan para recuperar componentes como tarjetas electrónicas, metales ferrosos y no ferrosos, cables y plásticos. Los materiales valorizables se destinan a reciclaje y el resto a disposición final conforme a la normatividad.



La dependencia estatal informó que estas jornadas se realizan de manera mensual en distintas dependencias del Gobierno del Estado de México, con el propósito de reducir riesgos ambientales y dar un manejo adecuado a este tipo de residuos.



La SMAyDS invitó a la población a mantenerse atenta a las próximas fechas y sedes a través de sus redes sociales oficiales; en X e Instagram la encuentran como @AmbienteEdomex y en Facebook como Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México.