Isaac Montoya renueva la flota de Servicios Públicos en Naucalpan con 298 unidades

-El Gobierno de Naucalpan dio un paso decisivo en la recuperación de los servicios básicos del municipio.

Con el objetivo de optimizar la atención ciudadana y dignificar la labor de los trabajadores municipales, el Presidente Municipal, Isaac Montoya, encabezó en el Parque Naucalli la entrega de la renovación de más de 298 vehículos pertenecientes a la Dirección de Servicios Públicos.



“Estamos administrando con responsabilidad para dar atención directa a lo que la gente nos pide”, señaló Montoya.



El equipamiento de estas unidades permitirá agilizar los trabajos de:



Recolección de basura más eficiente.



Reparación de luminarias para mayor seguridad.



Bacheo y poda constante en áreas públicas.



Esta renovación es parte del plan estratégico para devolverle el brillo a Ciudad Naucalpan, priorizando la inversión en equipo que impacte directamente en la calidad de vida de las y los vecinos.



La flota, que luce una nueva imagen institucional, fue equipada con 750 neumáticos nuevos para garantizar su operatividad en tareas críticas como la recolección de residuos, bacheo, podas y el mantenimiento de luminarias.



Durante el evento, Montoya destacó que esta inversión no solo mejora la capacidad de respuesta en el territorio, sino que es un reconocimiento a la labor del personal operativo.



“Cuando hay buenas herramientas, hay mejores resultados en la calle”, afirmó el alcalde, quien estuvo acompañado por representantes del SUTEYM, reafirmando el compromiso de trabajar en unidad por el bienestar de las colonias.



La medida busca potenciar la eficiencia en la recolección de residuos y mantenimiento urbano. Montoya subrayó que la unidad con el sindicato (SUTEYM) y la administración responsable de los recursos han sido claves para concretar estas mejoras. “Dignificar a nuestros trabajadores es mejorar el servicio que reciben las familias naucalpenses”, concluyó el edil.