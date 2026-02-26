Consolida EMET compromiso de Ricardo Moreno con emprendedores

-Casi 500 inscritos en la primera generación; 58% son mujeres y participan 47 de las 48 delegaciones

La Escuela Municipal de Emprendimiento de Toluca (EMET) es un éxito que, además de brindar herramientas técnicas y estratégicas a las y los emprendedores, refleja el respaldo firme y decidido del alcalde Ricardo Moreno al desarrollo económico local, mediante políticas públicas que transforman ideas en negocios sostenibles y generan nuevas oportunidades para las familias toluqueñas.

Durante la conferencia La Toluqueña, el Presidente Municipal explicó que en la primera generación del EMET hay 497 inscritos, de los cuales 58% son mujeres, 60% son personas de 24 a 41 años, 70% tienen licenciatura y se tuvo participación de 47 de las 48 delegaciones, lo que muestra el éxito de la política transversal impulsada por la administración que encabeza.

Por su parte, la directora general de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel, explicó que el padrino de generación, el “tiburón”, Rodrigo Herrera Aspra, tiene un gran compromiso con Toluca, por lo que dará mentoría a los comercios que escalen, pues los emprendimientos están en distintas etapas: 29% en operación, 29% recientes, 23% en desarrollo y 19% consolidando.

De estos negocios, su situación financiera actual se sitúa en un 35% que genera ingresos y no cubre costos; 25% aún no genera ingresos; 17% que se mantiene; solo 12% genera utilidad y un 11% genera utilidad y está listo para escalar. En tanto, el 49% de las unidades económicas tienen de dos a tres empleados, 33% solo cuentan con el dueño, el 16% tienen de cuatro a 10 personas y el 2% más de 10. Por otro lado, 70% todavía no cuenta con licencia de funcionamiento, 16% sí tienen y 14% está en trámite.

De los seis cursos que tiene el EMET, el primero, Emprender con Pasión, 42% lo ha concluido, y el número dos, Planificación Estratégica del Negocio, 22%; además, este 25 de febrero comenzó el tercero, Finanzas para Emprendedores.

Es importante destacar que se tuvieron 619 solicitudes de registro de la primera y segunda etapa y, aunque participaron en la convocatoria personas de la Ciudad de México, Yucatán, Hidalgo, Metepec, Zinacantepec, Santiago Tianguistenco, Ocoyoacac, Temoaya y Lerma, por mencionar algunos, se dio prioridad a las y los toluqueños; se prevé que la segunda generación tenga más estudiantes.

