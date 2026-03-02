Establecimientos mercantiles deben respetar el libre tránsito de las y los vecinos en BJ: Luis Mendoza

-El alcalde Luis Mendoza subrayó la importancia de preservar el espacio público en condiciones seguras.

Como parte de las acciones permanentes para garantizar el libre tránsito y la seguridad de las y los vecinos, la alcaldía Benito Juárez, encabezada por el alcalde Luis Mendoza, continúa con la recuperación del espacio público mediante el retiro de estructuras colocadas de manera irregular.



En esta ocasión, personal del área de Vía Pública retiró tres pérgolas que obstruían el paso peatonal en los siguientes puntos: Parroquia #910, colonia Del Valle Sur; Santander #20, colonia Insurgentes Mixcoac; y Municipio Libre #175, colonia Portales Norte.



Estas acciones forman parte de una estrategia integral de ordenamiento urbano que tiene como prioridad mantener banquetas libres, garantizar la accesibilidad universal y proteger la movilidad peatonal, especialmente de personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias con niñas y niños.



El alcalde Luis Mendoza subrayó la importancia de preservar el espacio público en condiciones seguras: “En Benito Juárez el espacio público es para todas y todos. No vamos a permitir obstáculos que pongan en riesgo a los peatones. Seguiremos actuando con firmeza y conforme a la ley para recuperar nuestras calles y garantizar una movilidad segura”.



La alcaldía reitera que estos operativos se realizan con estricto apego a la normatividad vigente y mediante los procedimientos administrativos correspondientes. Asimismo, hace un llamado a los establecimientos mercantiles a respetar los lineamientos para el uso de la vía pública y contribuir al orden, la seguridad y la calidad de vida que distinguen a Benito Juárez como el mejor lugar para vivir.