Participan más de mil personas en Mega Clase Gratuita de inversiones impulsada por SEDECO

Como parte de la visión de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para ampliar el acceso a herramientas económicas y tecnológicas en toda la capital, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) realizó con éxito una Mega Clase GRATIS de Inversiones en el Teatro Independencia, en la alcaldía La Magdalena Contreras, integrada a un programa permanente que se llevará a cabo mes con mes en distintas alcaldías de la Ciudad de México.



La sesión fue impartida por Daniel Vogel, CEO y cofundador de Bitso, ante más de mil asistentes interesados en fortalecer sus conocimientos sobre ahorro, inversión y uso de tecnología financiera.



La titular de SEDECO, Manola Zabalza Aldama, destacó que esta propuesta está enfocada en democratizar la tecnología y el conocimiento financiero:



“Crecer es un tema de valientes. Hoy más de mil personas decidieron tomar su domingo para aprender a usar la tecnología a su favor, para tener más seguridad financiera y para construir un mejor futuro para sus familias. Democratizar la educación económica es democratizar el desarrollo de nuestra ciudad”.



Por su parte, la directora general del Ceneval, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, subrayó que este tipo de capacitaciones tendrán valor curricular mediante microcredenciales digitales.



“Todo lo que aprendan en esta megaclase de inversión podrá acreditarse con una insignia digital que podrán integrar a su trayectoria profesional. La educación financiera también forma parte del aprendizaje a lo largo de la vida”.



El alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado, señaló que acercar estos contenidos a la comunidad contribuye a cerrar brechas históricas.



Finalmente, Daniel Vogel reconoció la importancia de impulsar espacios públicos de formación en educación financiera como motor de movilidad social.



En el presídium también estuvieron presentes Claudia Ramírez, directora de Fintech México; la empresaria Valentina Valencia, Juan Manuel Jiménez, periodista de MVS y Marco Antonio Michel, secretario general del CESA.



Con esta mega clase, Sedeco reafirma su compromiso de llevar capacitación gratuita y de calidad a las distintas alcaldías, fortaleciendo las capacidades financieras de las y los habitantes de la Ciudad de México.