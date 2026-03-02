Zinacantepec mantiene las cuentas claras de acuerdo a la ASF: Manuel Vilchis

-El alcalde subrayó que este dictamen de la ASF fortalece la confianza ciudadana.

Tras la reciente publicación del Tercer Informe de la Cuenta Pública 2024 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el alcalde Manuel Vilchis Viveros informó que Zinacantepec se consolidó como uno de los ayuntamientos con mejor desempeño administrativo al no registrar observaciones en el manejo de recursos públicos.



De acuerdo con el reporte federal, Zinacantepec forma parte del selecto grupo de 20 municipios del Estado de México que lograron solventar la totalidad de los procesos de fiscalización sin irregularidades. Este resultado avala la transparencia en el ejercicio del gasto y el cumplimiento de la normativa vigente.



A través de sus canales oficiales, Vilchis Viveros destacó que este logro no es fortuito, sino el resultado de un estricto control interno y disciplina financiera. El edil enfatizó que la gestión pública efectiva requiere un respaldo documental impecable para garantizar que cada peso llegue a su destino.



“Gobernar no solamente implica realizar obras o programas visibles; implica también integrar expedientes y cumplir con la ley. Un recurso puede ejercerse, pero si no se documenta correctamente, simplemente no existe para la auditoría”, señaló el mandatario.



El alcalde subrayó que este dictamen de la ASF fortalece la confianza ciudadana, basándose en el principio de que el presupuesto pertenece a los habitantes y no a la administración.



“Aquí las cuentas están claras. La confianza de la ciudadanía no se pide, se construye todos los días con hechos”, puntualizó Vilchis Viveros, reafirmando que su administración continuará bajo estándares de responsabilidad y transparencia para lo que resta del periodo gubernamental.



Con este reporte, Zinacantepec se posiciona como un referente de orden administrativo en la entidad, destacando en un ejercicio de fiscalización que busca verificar la correcta aplicación de los fondos federales en beneficio de la población.