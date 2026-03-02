Cumple IEEM 30 años siendo la casa de la democracia mexiquense

-Desde 1996, el IEEM ha organizado procesos electorales confiables y seguros; además, ha promovido la participación ciudadana y los derechos político-electorales.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) nació hace 30 años con una misión: garantizar que la voluntad ciudadana se exprese libremente en las urnas.



Desde entonces, cada elección representa un acto de confianza pública y un recordatorio deque la democracia se construye con la participación de todas y todos.



El IEEM fue creado el 2 de marzo de 1996 mediante Decreto Legislativo y desdeentonces tiene la responsabilidad de organizar elecciones libres, íntegras, innovadoras y confiables, favoreciendo la pluralidad. El órgano electoral de la entidad atiende el padrón electoral y la lista nominal más grande del país, integrada por más de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos, convirtiendola cada elección en un ejercicio democrático que exige una estricta planeación técnica y rigor institucional.



La experiencia técnica del IEEM permite que la ciudadanía decida el rumbo de sus municipios, de su Congreso local, de la gubernatura de la entidad y, recientemente, de su Poder Judicial, fortaleciendo así la vida democrática del estado con mayor número de distritos electorales en el país, un total de 45.



Para cumplir con sus atribuciones, la actuación del Instituto se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad. Además, estos se aplican con perspectiva de género, lo que reafirma su compromiso con la igualdad, la transparencia y el respeto pleno a los derechos político-electorales de la ciudadanía.



Desde su fundación, el IEEM ha organizado 15 elecciones ordinarias para renovar la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos del Estado de México. La primera jornada electoral bajo su responsabilidad tuvo lugar el 10 de noviembre de 1996, cuando la ciudadanía eligió diputaciones locales y autoridades en 122 ayuntamientos.



A lo largo de estos años, también realizó elecciones para la gubernatura en 1999, 2005, 2011, 2017 y 2023; además, los procesos ordinarios para diputaciones locales y ayuntamientos en 1996, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024.



El instituto también organizó elecciones extraordinarias en municipios como Ayapango,Chalco, Atenco, Tepotzotlán, Ocoyoacac y Chiautla, así como el Proceso ElectoralJudicial Extraordinario 2025.La labor del IEEM se refleja en cifras.



En tres décadas, el Instituto coordinó laimpresión de 177 millones 595 mil 681 boletas electorales, contabilizó 142 millones240 mil 837 votos y atestiguó la participación de 81 millones 936 mil 761 personas.



El compromiso permanente con la democracia también se materializa en la promociónpermanente de la participación ciudadana y la educación cívica. A través de programasy actividades en todo el territorio estatal, el Instituto impulsa el conocimiento de losderechos político-electorales y fortalece los valores democráticos entre niñas, niños,jóvenes y personas adultas.



El alcance de estas acciones se refleja en la atención brindada a un total de 11millones 226 mil 495 mexiquenses en 30 años de trabajo.En esta tarea destaca el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE),espacio académico que contribuye a la profesionalización en materia político-electoralmediante estudios de posgrado, diplomados y cursos especializados.



Como parte de susprogramas académicos se encuentran en 14 generaciones de la Maestría en DerechoElectoral (MDE), 11 de la Maestría en Administración Electoral (MAE), así como 13 dela Especialidad en Derecho Procesal Electoral (EDPE).El IEEM se distingue por su convicción con la igualdad sustantiva.



Su Consejo Generalestá integrado exclusivamente por mujeres, un referente en el fortalecimiento de laparidad y en la presencia de las mujeres en espacios de decisión pública.A 30 años de su creación, el IEEM continúa protegiendo el voto, resguardando lavoluntad ciudadana y fortaleciendo las instituciones que hacen posible la vidademocrática en la entidad.



Este aniversario no solo celebra una trayectoria institucional, honra la participación demillones de mexiquenses que han ejercido su derecho al voto y han escrito en cadajornada electoral, la historia de la democracia del Estado de México, porque “tú haces lamejor elección”