Impulsa Saray Benítez el deporte y la economía en Mexicaltzingo

Con el objetivo de fortalecer el tejido social y dinamizar la economía local, la presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez, encabezó una serie de actividades que benefician directamente a la niñez y a los emprendedores del municipio.



En un gesto que busca incentivar la excelencia académica y deportiva, la alcaldesa realizó la entrega de boletos a alumnos de la Escuela Primaria Axayácatl para asistir al encuentro de fútbol entre el Toluca y las Chivas, que se disputará este miércoles en el Estadio Nemesio Diez.



Benítez destacó que este apoyo es un reconocimiento a la dedicación y disciplina de los menores. “Seguimos impulsando el deporte como una herramienta fundamental de formación y motivación para que nuestras niñas y niños alcancen sus sueños”, señaló la edil, subrayando el orgullo con el que los estudiantes representan a la comunidad.



De manera paralela, Mexicaltzingo fue sede de la inauguración de las Caravanas de Impulso Económico y Empleo, una iniciativa coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México y el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME).



Durante el evento, la presidenta municipal agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la presencia de la secretaria de Desarrollo Económico, la Lic. Laura Teresa González Hernández, por acercar capacitación y apoyos directos a los microempresarios locales.



“Sumamos esfuerzos para que las oportunidades lleguen a cada rincón de nuestro municipio. Fortalecer la economía es generar bienestar para las familias mexiquenses”, afirmó Saray Benítez.



Con estas acciones, la administración actual reafirma su compromiso con una agenda integral que combina el bienestar social, el fomento a los valores juveniles y el crecimiento económico sustentable en la región.