Alberca Olímpica México 68 en Benito Juárez, lista para albergar la Copa Mundial de Clavados

La alcaldía Benito Juárez cuenta con la infraestructura deportiva, operativa y de seguridad necesaria para albergar eventos de talla internacional como la Copa Mundial de Clavados, aseguró el alcalde Luis Mendoza, quien reiteró su total respaldo para la realización de esta importante competencia.



El edil destacó que la Alberca Olímpica del Complejo México 68 se encuentra en óptimas condiciones y con plena capacidad para recibir a clavadistas de distintas naciones, así como al público para este evento programado del 5 al 8 de marzo del presente año.



“En la alcaldía Benito Juárez sabemos de la importancia del deporte en la formación de las personas, así como del impacto positivo que tiene en las nuevas generaciones. Vamos a hacer todo lo necesario para que la Copa Mundial de Clavados se realice con éxito en nuestra demarcación y sea una experiencia memorable para atletas y espectadores”, expresó Luis Mendoza.



El alcalde subrayó que Benito Juárez se distingue por ser la alcaldía más segura de la megalópolis y la segunda a nivel nacional en percepción de seguridad, de acuerdo con las últimas 21 encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que brinda condiciones óptimas para el desarrollo de eventos deportivos de carácter internacional.



Asimismo, señaló que su administración trabaja de manera coordinada con autoridades deportivas y de seguridad para garantizar la logística, el orden y la integridad de participantes y asistentes, reafirmando el compromiso de la alcaldía con el impulso al deporte y la promoción de espacios de sana convivencia.



La realización de la Copa Mundial de Clavados en la Alberca Olímpica México 68 consolida a Benito Juárez como un referente en la organización de eventos deportivos de alto nivel, fortaleciendo su vocación como un espacio seguro, moderno y preparado para recibir competencias internacionales.