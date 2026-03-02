“México siempre va a abogar por la paz mundial”: Sheinbaum

-Aseguró que, ante cualquier situación en el mundo, la presidenta guía su política exterior bajo ocho principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde Comondú, Baja California Sur, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó, ante el actual contexto mundial, que México siempre ha luchado y abogado por la paz, ya que su política exterior se sustenta en ocho principios establecidos en la Constitución: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.



México siempre ha luchado por la paz, siempre, en cualquier circunstancia, esto de acuerdo a lo que está estipulado en nuestra Constitución, que es lo que guía nuestra política exterior.



La Constitución señala en el artículo 89: El Presidente o la Presidenta, en este caso, tienen que observar principios de política exterior: autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de las controversias; proscripción de las amenazas o uso de la fuerza; igualdad jurídica de los Estados, de las naciones; cooperación internacional para el desarrollo; respeto de los derechos humanos; y lucha por la paz y la seguridad.



“Esos van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país y eso es lo que defendemos; frente a cualquier situación en el mundo, México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”, fue el posicionamiento durante el evento de entrega de Programas para el Bienestar en Baja California Sur.



A través de un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Cancillería hizo un llamado urgente a privilegiar la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza, con el propósito de preservar la paz y la estabilidad en la región.



La dependencia señaló que el posicionamiento se apega a los principios constitucionales de política exterior y a la tradición pacifista del país, por lo que insistió en la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación.



“Exhortamos a evitar escalar más el conflicto, cuyas consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil y la estabilidad global serían graves”, expresó la SRE en el documento.



La Cancillería advirtió que una intensificación de las hostilidades podría generar impactos humanitarios severos y afectar la estabilidad internacional, en un contexto de alta tensión geopolítica.



Asimismo, informó que las embajadas de México en Medio Oriente permanecen atentas y mantienen contacto con las y los connacionales que residen o transitan en la zona, a fin de brindar asistencia consular en caso necesario.



La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, respaldó el llamado del Gobierno de México para privilegiar la vía diplomática y la solución pacífica en el conflicto en Medio Oriente. En apego a nuestros principios constitucionales, destacó, México exhorta a resolver las controversias mediante el diálogo, a fin de preservar la paz y la estabilidad en la región, por el bien del mundo entero.