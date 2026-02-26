Estudiantes de preparatoria de la UAEMéx viven experiencia académica internacional en España

-La estancia permitió a estudiantes la convivencia con comunidades educativas extranjeras y la presentación de proyectos escolares.

A finales de 2025, 17 estudiantes de los planteles “Cuauhtémoc”, “Lic. Adolfo López Mateos” e “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizaron una estancia académica en el Instituto de educación secundaria Lázaro Cárdenas, en Madrid, España, como parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer la formación integral del estudiantado de nivel medio superior.



La profesora de tiempo completo y responsable de la Oficina de Internacionalización del Plantel “Cuauhtémoc”, María de los Ángeles Manzur Quiroga, explicó que el Programa de Movilización Internacional de la mejor conocida como Prepa 3 se creó en 2014 con el objetivo de promover estancias académicas en instituciones educativas del extranjero, favoreciendo el desarrollo académico, cultural y personal de las y los estudiantes.



En su edición 2025, el programa tuvo como propósito principal el acercamiento a la cultura española, así como la convivencia y socialización con la comunidad educativa del Instituto Lázaro Cárdenas, mediante actividades académicas y la presentación de proyectos escolares, lo que permitió fortalecer la interculturalidad y el intercambio académico.



Manzur Quiroga destacó que durante esta experiencia también participaron docentes como Matilde Amparo Millán Andújar, quien acompañó y orientó al estudiantado durante su estancia, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades académicas y formativas en el extranjero.



Las y los participantes tuvieron la oportunidad de conocer la historia, el arte, la vida social y diversos espacios turísticos y culturales de España y Francia, lo que convirtió la estancia en una experiencia invaluable que amplió su visión del mundo y fortaleció tanto su formación académica como su crecimiento personal.



La académica detalló que, previo al viaje, las y los alumnos participaron en actividades deportivas y sesiones de acompañamiento psicológico en sus respectivos planteles; además, madres y padres de familia asistieron a reuniones informativas con docentes y autoridades universitarias, como parte de un proceso integral de preparación y seguimiento.



De esta manera, resaltó que la UAEMéx contribuye de manera decidida a la formación académica integral del estudiantado de bachillerato, al brindarles oportunidades que amplían sus conocimientos y experiencias más allá del contexto nacional.



Por su parte, estudiantes del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” coincidieron en que esta experiencia les permitió convivir con personas de contextos socioculturales distintos, así como desarrollar habilidades como la comunicación intercultural, la adaptabilidad, el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo.



Finalmente, señalaron que enfrentarse a nuevos entornos educativos y sociales fortaleció su autonomía y seguridad personal, preparándolos para asumir con mayor confianza futuros retos profesionales y universitarios.