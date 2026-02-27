Delfina Gómez impulsa conectividad y apoyo al campo en el Edoméx

-Busca consolidar una agenda de desarrollo integral que combine la modernización de los servicios urbanos con el rescate de la vocación agrícola de la entidad.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó una intensa jornada de trabajo centrada en dos de los pilares estratégicos de su administración: la infraestructura urbana y el fortalecimiento del sector agropecuario.



Avances clave en Movilidad: Mexicable y Periférico Norte



Durante una mesa técnica con la Secretaría de Movilidad, la mandataria supervisó el estatus de las obras de conectividad que buscan transformar el rostro de la zona metropolitana. Según los reportes oficiales:



Mexicable Línea 3 (Naucalpan): El proyecto, que conectará las zonas altas de Naucalpan con los principales centros de transferencia, registra ya un 64% de avance.



Periférico Norte: Las labores de reconstrucción en esta arteria vital para el Valle de México han alcanzado el 55% de ejecución.



“El objetivo es que trasladarse sea sinónimo de seguridad y eficiencia para todas las familias mexiquenses”, destacó la Gobernadora, subrayando que estas inversiones reducirán significativamente los tiempos de traslado para millones de usuarios.



El Campo: Prioridad para el bienestar estatal



En un segundo encuentro con la Secretaría del Campo, Gómez Álvarez reafirmó su compromiso con los productores de la entidad. La reunión tuvo como eje central la resolución de necesidades prioritarias y el seguimiento a los programas de apoyo directo.



Bajo el lema “si al campo le va bien, le va bien a todo el Estado de México”, la Gobernadora aseguró que su gestión mantiene una escucha activa con quienes trabajan la tierra para garantizar un futuro de crecimiento en el sector primario.



Con estas acciones, la administración de la Maestra Delfina Gómez busca consolidar una agenda de desarrollo integral que combine la modernización de los servicios urbanos con el rescate de la vocación agrícola de la entidad.