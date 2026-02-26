México podría recibir durante el Mundial 2026 a 5.5 millones de turistas

-La llegada de turistas internacionales exige una demanda adicional en la atención a clientes para el sector turístico: hotelería, restaurantes, centros comerciales.

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la exigencia para el sector turístico será altísima, con el arribo aproximado de 5.5 millones de personas a México, por lo que especialistas hacen un llamado a replantear la estrategia de los comercios, en el marco del Día Mundial de la Resiliencia del Turismo (17 de febrero), que conmemora la fortaleza y capacidad de la industria para adaptarse ante distintos contextos.



Y es que México se ha consolidado como una potencia turística global con cifras récord de visitantes internacionales en 2024 y 2025. Durante 2024 arribaron 45 millones de turistas internacionales, con un gasto promedio de 1,166 dólares por visitante aéreo. En 2025, esa tendencia se mantuvo con 88.1 millones de visitantes, generando una derrama estimada de 31,220 millones de dólares.



Para las industrias de hotelería, restaurantes, cafeterías y centros comerciales, este aumento de flujo representa una oportunidad de impulso económico, pero también un reto operativo.



En el Mundial, la CDMX tendrá 5 partidos, mientras que Monterrey y Guadalajara 4 partidos cada una, por lo que la afluencia esperada de personas eleva la presión sobre servicios básicos como los sanitarios, donde la disponibilidad confiable de insumos se convertirá en un factor clave de resiliencia operativa y de experiencia del cliente.



“El turismo mundial está creciendo y México se está posicionando como un destino de primer orden. En este panorama, la resiliencia de los negocios no solo se mide por tener espacio para recibir visitantes, sino también por asegurar que cada interacción, desde la habitación de hotel hasta el sanitario de un restaurante, ofrezca calidad y confianza”, señaló Tork, especialista en higiene profesional para negocios.



Ante un escenario de alta afluencia turística y expectativas de ocupación récord, los hoteles y establecimientos de servicios tienen la oportunidad de consolidar su competitividad invirtiendo en tecnología, insumos confiables y procesos operativos que respondan eficientemente a grandes volúmenes de personas.