Disminuye 54% el robo de vehículos en Edoméx con estrategia de seguridad: Delfina Gómez

Del 1 de enero al 24 de febrero se registraron 2780 robos menos que en el mismo periodo del año anterior.

En el Estado de México disminuyó 54% el robo de vehículo como resultado de la estrategia de seguridad de la Mesa de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; lo anterior, del 1 de enero al 24 de febrero, comparado con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).



“En la Mesa de Paz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó la disminución de 54 % en el delito de robo de vehículo, del 1 de enero al 24 de febrero de este año y en comparación al mismo periodo en 2025”.



“La coordinación de todas las autoridades permite que garanticemos avances en seguridad para las familias mexiquenses”, dijo la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en redes sociales.



Acorde a los datos reportados, se contabilizaron 2386 robos, frente a los 5166 registrados en el mismo lapso de 2025. La diferencia es de 2780 vehículos menos, una reducción que permite avanzar en la pacificación de la entidad, da seguridad y tranquilidad a familias mexiquenses.



El descenso es producto de la coordinación permanente entre fuerzas federales, estatales y municipales, que han reforzado puntos estratégicos de vigilancia, operativos carreteros y monitoreo para detectar unidades con reporte de robo y facilitar su recuperación. Además de inhibirse este delito, también se fortalece la presencia de fuerzas de seguridad en diversas regiones.



A la Mesa de Paz número 35 acudieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.