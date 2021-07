Twitter prueba botón opuesto al ‘me gusta’

Aunque es una prueba de una nueva herramienta, no se trata de un funcionamiento igual al like que conocemos, pues tendrá una restricción que pretende evitar la toxicidad en la red social. El botón «No me gusta», al menos en un inicio, estará limitado para las respuestas a los tuits y quienes podrán habilitarlo serán los propios dueños del tuit en donde se tendrán las respuestas.

A todo ‘me gusta’ hay una conjunto de personas que necesitan evidenciar que algo no es de su agrado y ante este tipo de necesidad Twitter ha decidido probar un botón de ‘No me gusta’.

