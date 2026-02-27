Heladas y bajas temperaturas dejará el nuevo frente frío en México

-Aunque habrá una circulación anticiclónica que favorecerá tardes calurosas, las madrugadas y mañanas continuarán presentando un ambiente frío a muy frío.

A pesar de que se siente un incremento en las temperaturas, tal parece que el clima caluroso no se sentirá en los próximos días, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) entrará un nuevo frente frío a nuestro país.



El pronóstico general de 96 horas del SMN señala que el frente frío 38 entrará a México durante este último fin de semana de febrero. Aunque sus efectos se sentirán por poco tiempo.



​Según lo mencionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el frente frío ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste del país. Se prevé que el frente frío se desplace sobre el sureste de Estados Unidos durante la madrugada del viernes, dejando de afectar a México.



El país se verá afectado por el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional.



El comportamiento del clima en este periodo se manifestará en tres efectos principales que la población deberá mantener bajo observación. Aunque habrá una circulación anticiclónica que favorecerá tardes calurosas, las madrugadas y mañanas continuarán presentando un ambiente frío a muy frío.



En la sierra de Chihuahua y Durango las temperaturas caerán hasta los -10 °C.



En el centro del país, estados como Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México registrarán heladas con temperaturas de entre -5 y 0 °C.



Norte y Noreste tendrán vientos y tolvaneras en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.



Mesa del Norte: el frío extremo y heladas se sentirán en Chihuahua.