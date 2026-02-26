Clara Brugada anuncia ampliación del periodo de consulta del Plan General de Desarrollo

-Será hasta el 10 de abril cuando los distintos sectores de la sociedad puedan participar en la Consulta Pública del Plan General de Desarrollo 2025–2045.

Durante la inauguración del Foro Capital y Metrópoli, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que el plazo para participar en la Consulta Pública del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025–2045 se extenderá hasta el 10 de abril, con el fin de garantizar que más capitalinas y capitalinos compartan propuestas para orientar este plan a un horizonte de 20 años.



Desde la sede de esta última institución, la titular del Ejecutivo local destacó que la capital es la única entidad del país con un sistema de planeación basado en la consulta ciudadana para la construcción de la ciudad, mediante el trabajo del IPDP, que es un organismo público descentralizado de esta ciudad.



Asimiso, señaló que el IPDP surgió de la Constitución de la Ciudad de México, al establecer la necesidad de contar con un organismo que guíe el desarrollo de la capital mediante consultas sobre el presente y el futuro de la ciudad. También reconoció el proceso de planeación comunitaria en San Miguel Teotongo, Iztapalapa, como un referente de defensa del territorio para uso común.



Subrayó que, durante tres meses de ejercicios participativos, se han recopilado más de 200 mil propuestas mediante foros, talleres, encuestas, consultas, espacios digitales y debates en los que participaron diversos sectores sociales interesados en orientar el desarrollo de la capital hacia 2045. Es de reconocer la gran capacidad participativa de los habitantes de esta capital.



Detalló que se han realizado 650 actividades y encuentros, además de consultas casa por casa, con las que se obtuvieron 40 mil cédulas domiciliarias; se recibieron también 12 mil 500 propuestas a través de la plataforma digital Plaza Pública y se llevaron a cabo 68 asambleas en pueblos originarios. “Eso es lo que queremos: nunca más una ciudad sin la voz de los pueblos originarios, sin el poder colectivo de los pueblos milenarios que tenemos en la ciudad”, aseguró.



Indicó que, gracias al trabajo coordinado con Educación Federal, se aplicaron 120 mil encuestas a niñas y niños en 500 escuelas, y añadió: “Incluso con UNICEF se está celebrando una consulta electrónica dirigida específicamente a los jóvenes”.



Brugada Molina informó que en el proceso han participado organizaciones sociales y civiles, instituciones académicas, cámaras empresariales, representaciones sindicales, expertos, núcleos agrarios y organizaciones de mujeres, entre otros sectores, principalmente en los ejes: Ciudad Productora de Salud; Ciudad del Bienestar y los Cuidados; Ciudad Habitable y con Equilibrio Ecológico; Ciudad Pluricultural; Ciudad con Derecho al Espacio Público; Ciudad con Vivienda Asequible, y Ciudad con Economía Dinámica.