La CDMX se mantiene coordinada, segura y en paz: Clara Brugada

-Llamó a la ciudadanía a continuar sus actividades cotidianas con confianza y a no difundir información falsa que genere temor.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reafirmó que la Ciudad de México se mantiene en orden, con instituciones de seguridad trabajando de manera permanente y coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad de la población, tras los hechos ocurridos recientemente en el país.



Y, de manera contundente, remarcó: la gran Ciudad de México está en calma, coordinada, protegida y en paz. Tengamos confianza y certeza.



Indicó que la vida de la ciudad se desarrolla este lunes con total normalidad y que el transporte, las vialidades, los servicios de salud, educación y servicios funcionan como cada inicio de semana.



“La Ciudad de México está en calma y nuestra responsabilidad es cuidar a la gente. No tenemos derecho a fallar”, afirmó Brugada Molina.



Durante un mensaje dirigido a la población en general, en el que estuvo acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad, autoridades locales y federales, así como representantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Brugada Molina subrayó que existe coordinación diaria para evaluar la situación y reforzar estrategias.



Sostuvo que la capital respalda la estrategia de seguridad del Gobierno de México y expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando la coordinación institucional como base para preservar el orden.



La mandataria capitalina llamó a la ciudadanía a continuar sus actividades cotidianas con confianza y a no difundir información falsa que genere temor.



Asimismo, informó que el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México se encuentra en sesión permanente y desplegado en un operativo preventivo con apoyo de fuerzas federales, el cual incluye vigilancia reforzada en el aeropuerto, accesos carreteros y puntos estratégicos, además de sobrevuelos de helicópteros del agrupamiento Cóndores de la SSC y patrullajes en colonias y territorios.



Por último, reiteró que la prioridad del gobierno capitalino es proteger a la población y mantener la estabilidad, garantizando que su administración tiene todas las capacidades institucionales y los recursos para garantizar la paz en esta gran ciudad.