La CDMX se mantiene coordinada, segura y en paz: Clara Brugada

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reafirmó que la Ciudad de México se mantiene en orden, con instituciones de seguridad trabajando de manera permanente y coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad de la población, tras los hechos ocurridos recientemente en el país.
Y, de manera contundente, remarcó: la gran Ciudad de México está en calma, coordinada, protegida y en paz. Tengamos confianza y certeza.
Indicó que la vida de la ciudad se desarrolla este lunes con total normalidad y que el transporte, las vialidades, los servicios de salud, educación y servicios funcionan como cada inicio de semana.
“La Ciudad de México está en calma y nuestra responsabilidad es cuidar a la gente. No tenemos derecho a fallar”, afirmó Brugada Molina.
Durante un mensaje dirigido a la población en general, en el que estuvo acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad, autoridades locales y federales, así como representantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Brugada Molina subrayó que existe coordinación diaria para evaluar la situación y reforzar estrategias.
Sostuvo que la capital respalda la estrategia de seguridad del Gobierno de México y expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando la coordinación institucional como base para preservar el orden.
La mandataria capitalina llamó a la ciudadanía a continuar sus actividades cotidianas con confianza y a no difundir información falsa que genere temor.
Asimismo, informó que el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México se encuentra en sesión permanente y desplegado en un operativo preventivo con apoyo de fuerzas federales, el cual incluye vigilancia reforzada en el aeropuerto, accesos carreteros y puntos estratégicos, además de sobrevuelos de helicópteros del agrupamiento Cóndores de la SSC y patrullajes en colonias y territorios.
Por último, reiteró que la prioridad del gobierno capitalino es proteger a la población y mantener la estabilidad, garantizando que su administración tiene todas las capacidades institucionales y los recursos para garantizar la paz en esta gran ciudad.