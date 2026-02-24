UAEMéx y Coparmex consolidan alianza para impulsar el desarrollo regional: Paty Zarza

-La misión de su administración es transformar el conocimiento académico en acciones concretas que beneficien directamente a la sociedad mexiquense.

Con el firme objetivo de conectar el talento universitario con las demandas reales del mundo laboral, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la Dra. Patricia Zarza Delgado, encabezó una jornada de vinculación sin precedentes que marca un nuevo rumbo para la institución.



Bajo la visión de una universidad de puertas abiertas, la rectora sostuvo un encuentro histórico con la Asociación de Propietarios del Parque Industrial Toluca 2000 (APPIT 2000). En este diálogo directo con las empresas que sostienen el motor económico de la región, Zarza Delgado reafirmó que la misión de su administración es transformar el conocimiento académico en acciones concretas que beneficien directamente a la sociedad mexiquense.



Continuando con esta agenda de alto impacto, la Dra. Patricia Zarza participó en un intercambio de ideas con la Coparmex Estado de México. Durante la sesión, se exploraron iniciativas innovadoras como el Market Place empresarial, una herramienta diseñada para fomentar la colaboración y generar nuevas oportunidades de negocio y empleo.



Con estas acciones, la Rectora avanza en la construcción de puentes sólidos entre la formación académica y la práctica profesional, asegurando que cada universitario cuente con una plataforma real para su desarrollo.



Para materializar esta visión, la administración de Patricia Zarza trabaja a través de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, encabezada por la Dra. Mariana Ortiz Reynoso. Esta oficina se ha consolidado como el brazo ejecutor para impulsar la empleabilidad y generar las vacantes y espacios de práctica que el estudiantado requiere.



“Estamos construyendo alianzas estratégicas que transforman”, señaló la rectora, destacando que la UAEMéx no solo forma profesionales, sino que impulsa el desarrollo económico del estado a través de la sinergia con el sector privado.



Con este despliegue de liderazgo, la Dra. Patricia Zarza Delgado posiciona a la UAEMéx como una aliada indispensable de la industria, garantizando que el talento de la “Máxima Casa de Estudios” sea el protagonista de la transformación regional.