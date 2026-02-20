Clara Brugada anuncia bonos para realizar cambios de microbuses

-El programa destinará inversión de 535 mdp destinados a apoyar en la chatarrización y adquisición de unidades nuevas, preferentemente eléctricas.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el fortalecimiento del programa de sustitución de microbuses y modernización del transporte concesionado obsoleto, con una inversión de 535 millones de pesos en 2026 para apoyar a dueños de estas unidades mediante bonos destinados a la chatarrización y adquisición de vehículos nuevos, modernos y, preferentemente, eléctricos.



Subrayó que el objetivo de su administración es transformar de fondo el sistema de transporte público y avanzar hacia modelos sustentables.



Clara Brugada indicó que la meta del gobierno capitalino es retirar para 2030 todos los microbuses en mal estado, lo que implica sustituir entre 500 y 600 unidades cada año. Recordó que en 2025 se logró la chatarrización de 535 vehículos y que 2026 inició con resultados positivos:



La mandataria destacó que el programa reconoce el papel social de los transportistas, cuyas unidades han sido su sustento durante años, reconociendo lo que significa para cada concesionario despedirse de la unidad que les ha dado de comer, pero dar el paso a un vehículo nuevo significa ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía y mejores condiciones de trabajo.



Explicó que el apoyo promedio actual es de 450 mil pesos por unidad para chatarrización y renovación; sin embargo, si el concesionario opta por tecnología eléctrica, el incentivo se duplica: “Si es eléctrico, se dan 900 mil pesos por transporte. Queremos que den ese paso y apuesten por la electromovilidad”.



Añadió que, mediante esquemas de financiamiento complementario con organismos y fondos internacionales, quienes opten por unidades eléctricas pueden alcanzar apoyos totales cercanos a un millón 800 mil pesos, porque a las rutas que están en este proceso y que le apuesten a la electromovilidad, buscaremos más recursos; no vamos a detener la transformación.



Brugada Molina enfatizó que la modernización del transporte es clave para garantizar el derecho a la movilidad con calidad, seguridad y menor impacto ambiental.



Informó que el programa también contempla acciones de inclusión, entre ellas apoyo para la capacitación de 97 mujeres concesionarias, con el objetivo de ampliar su participación en el sector y fortalecer la profesionalización del servicio.



La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, señaló la importancia de cambiar estas unidades de transporte para mejorar la movilidad, calidad y apariencia de la ciudad, además de beneficiar a los concesionarios que podrán tener una unidad de 20 a 30 años y familias enteras que usen el nuevo transporte.