“EL GABINETE DE SEGURIDAD ESTÁ PREPARADO PARA CUALQUIER ACCIÓN VIOLENTA”: GARCÍA HARFUCH

-La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país”.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que el Gabinete de Seguridad está preparado para enfrentar cualquier acción violenta que forme parte de la reestructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) luego de la muerte de su líder, Rubén Nemesio, alias “El Mencho”, a manos de elementos del ejército mexicano.



Durante la conferencia de prensa ante medios, aclaró que ya tienen un seguimiento particular de varios mandos de esta organización criminal, con el fin de evitar hechos violentos.



“Estamos muy atentos con el centro de mando instalado a cualquier tipo de reacción que haya o de reestructuración dentro del cártel, primero que vaya a ser violento. Entonces, estamos preparados para eso y estamos trabajando en el reforzamiento también de la zona”, refirió.



Señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya identificó los restos de ‘El Mencho’. Esto luego de que fuerzas federales custodiaron el cuerpo a la Ciudad de México para realizar el proceso de la necropsia.



Informó que “El Mencho” murió en su traslado a la Ciudad de México. Esto a causa de las graves heridas que recibió durante el operativo en Tapalpa para su captura por parte de las fuerzas federales.



Omar García Harfuch indicó que entregarán los restos de ‘El Mencho’ a sus familiares en caso de que estos acudan a reclamar el cuerpo.



García Harfuch informó que durante el operativo y los eventos que se siguieron, perdieron la vida en total 62 personas; de ellas, 25 eran elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un elemento de la Fiscalía de Jalisco y una mujer, así como 34 delincuentes. Además, 15 elementos de distintas corporaciones resultaron con lesiones.



El funcionario federal explicó que en Michoacán, donde también fue abatido “El Tuli”, principal operador logístico y financiero, se registraron 13 agresiones donde perdieron la vida cuatro delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados.



Mencionó que se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.



El secretario García Harfuch hizo un reconocimiento a la valentía del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de la Fuerza Aérea.



En este sentido, el secretario general de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, recordó que se enviaron 2500 efectivos en refuerzos, que se suman a los cerca de 7 mil efectivos que ya se tenían en Jalisco.



“Entonces, se va a reforzar. La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal”, aclaró.



El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, informó que, además del operativo en Jalisco para detener al líder del CJNG, con inteligencia militar central también se obtuvo información de que Hugo H, alias “El Tuli”, quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza de “El Mecho”, se encontraba en El Grullo, Jalisco, desde donde coordinaba las reacciones violentas.



“Desde ahí él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etcétera, y ofrecía además 20 mil pesos por cada militar que asesinara a todo el personal de este grupo delincuencial”, detalló.



Por eso, dijo, se desplegó una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. “Lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repele la agresión y ahí fallece este presunto delincuente”.