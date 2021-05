Los operadores móviles virtuales duplican sus ventas, y los tradicionales caen

“Vemos una rampa ascendente que se pronuncia más en el último semestre en cuanto a número de líneas, la cual se vincula con la alza de ingresos. Esto es algo que modelos como el de Virgin no habían logrado, y ahora el conjunto de OMV lo está haciendo. No por vender recargas, sino por penetrar con servicios asociados de contenido que ayudaron en la pandemia”, añadió Ernesto Piedras, CEO y director general de The CIU.

