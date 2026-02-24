Reconoce Sheinbaum a fuerzas armadas por operativo contra “El Mencho”

-Afirmó que México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias; con hombres y mujeres con enorme preparación y patriotismo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la labor del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea tras el operativo ejecutado el pasado domingo en Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



Sheinbaum informó que, tras los narcobloqueos registrados en al menos 15 estados del país como respuesta del grupo criminal, se instaló un centro de mando que permaneció en operación para garantizar la paz y la seguridad en todo el territorio.



“México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias. Con hombres y mujeres con enorme preparación y patriotismo. Nuestro mayor reconocimiento; el pueblo de México debe sentirse orgulloso. Siempre están dispuestos a dar la vida por los demás. Lo más importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad”, declaró Sheinbaum Pardo.



La titular del Poder Ejecutivo Federal también hizo extensivo el reconocimiento al Gabinete de Seguridad por la coordinación demostrada durante la jornada del 22 de febrero de 2026.



Mientras que el general secretario Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ofreció los detalles cronológicos del operativo.



Según el comunicado de la Sedena, los trabajos de inteligencia militar detectaron el 20 de febrero de 2026 una reunión de Oseguera Cervantes con su pareja sentimental en la zona serrana de Tapalpa, municipio ubicado a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, Jalisco.



El 22 del mismo mes y año, una vez corroborada la presencia del líder criminal, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano se desplegaron en el lugar con el propósito de efectuar su detención, en una operación que contó con aeronaves de la Fuerza Aérea y elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.



La Sedena confirmó que, para la ejecución del operativo, se contó con información complementaria por parte de autoridades de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral.



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó que el 22 de febrero de 2026 se registraron un total de 85 narcobloqueos en el país, principalmente en carreteras federales de Jalisco, todos los cuales fueron desactivados para el amanecer del 23 del mismo mes y año. García Harfuch precisó que se realizaron 70 detenciones en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.