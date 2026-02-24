Se suspendieron 14 establecimientos en seis alcaldías mediante el programa “La Noche es de Todos”

-Durante las visitas de verificación se detectaron irregularidades relacionadas con el incumplimiento de la normatividad vigente.

Como resultado de los operativos realizados en el programa “La Noche es de Todos”, donde autoridades capitalinas ejecutaron 14 suspensiones, dos clausuras y siete verificaciones a establecimientos mercantiles en seis alcaldías de la Ciudad de México. Además, dos personas fueron detenidas por el delito de quebrantamiento de sellos.



Las acciones se llevaron a cabo en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Xochimilco, con recorridos en colonias como Xalcotan, Carmen Serdán, El Mirador, San Andrés Ahuayucan, Nápoles, Narvarte, San José Insurgentes, Tacuba, Tlaxpana y Nueva España, entre otras.



Durante las visitas de verificación se detectaron irregularidades relacionadas con el incumplimiento de la normatividad vigente, así como omisiones en documentación y medidas de protección civil, lo que derivó en la imposición de las sanciones correspondientes conforme a la ley.



Estos operativos fueron encabezados por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), como parte de la estrategia permanente para supervisar la actividad comercial y reforzar condiciones de seguridad para la población.



El Gobierno de la Ciudad de México, bajo el liderazgo de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reafirma su determinación de aplicar la ley con responsabilidad y coordinación institucional, a fin de salvaguardar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de quienes habitan y visitan la capital.