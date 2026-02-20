Aprueba Cabildo de San Mateo Atenco presupuesto para el ejercicio fiscal 2026

-La alcaldesa Ana Muñiz Neyra aseguró que los recursos se aplicarán bajo principios de honestidad y transparencia para consolidar un municipio próspero.

En un ejercicio de planeación estratégica y responsabilidad administrativa, el cuerpo edilicio de San Mateo Atenco, encabezado por la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra, aprobó por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026.



Durante la sesión de Cabildo, Muñiz Neyra enfatizó que este paquete financiero es la herramienta clave para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. Subrayó que la prioridad de su gestión sigue siendo el bienestar de las familias atenquenses, orientando el gasto público hacia servicios eficientes, infraestructura y seguridad.



“Este presupuesto se ejercerá con absoluta honestidad, transparencia y responsabilidad. Nuestra meta es que cada peso recaudado se traduzca en beneficios directos para la comunidad, consolidando a San Mateo Atenco como un municipio competitivo y con alta calidad de vida”, afirmó Muñiz Neyra.



El presupuesto 2026 refuerza los pilares de la administración actual, destacando:



Seguridad y movilidad: En congruencia con el recientemente promulgado Bando Municipal 2026, se destinarán recursos para fortalecer la vigilancia y el orden vial.



Servicios públicos: Mejora en la recolección de residuos, alumbrado y mantenimiento urbano.



Desarrollo social: Continuidad de programas de apoyo a sectores vulnerables y fomento al comercio local.



Para dar viabilidad a estos proyectos, el Gobierno Municipal recordó que durante el mes de febrero y marzo continúan vigentes los descuentos por pronto pago en el impuesto Predial y el servicio de Agua Potable, con bonificaciones especiales para grupos vulnerables.



Con esta aprobación, San Mateo Atenco asegura la operatividad financiera necesaria para enfrentar los retos del presente año y mantener el ritmo de crecimiento que ha caracterizado la gestión de Ana Muñiz Neyra.