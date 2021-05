La pandemia provocó retroceso de 3 años en educación, advierte Mexicanos Primero

El porcentaje de estudiantes de 15 años que no alcanzan los aprendizajes necesarios pasó de entre 52% o 54% a 75%, estima la organización, que urge a las autoridades a recuperar ese rezago.

Al inicio de la pandemia, pruebas estandarizadas como PISA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y PLANEA ubicaban que entre el 52% y 54% de los estudiantes de 15 años se encontraba por debajo del mínimo esperable en aprendizajes, y para estos momentos se estima que ese porcentaje es de 75%.

Esto significaría un retroceso de tres ciclos escolares, de acuerdo con el presidente ejecutivo de la organización Mexicanos Primero, David Calderón. «A los 15 años, la mitad no alcanzaba el mínimo esperable en términos de competencias, el que se vaya al 75% significaría como una especie de retroceso de tres ciclos escolares, como si nos fuéramos atrás en el tiempo tres años», afirmó este miércoles en conferencia de prensa.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), al retornar de manera presencial a las aulas, se hará un examen diagnóstico de cómo están los menores —hasta el momento no se ha dado a conocer más información oficial al respecto— y se hará un reforzamiento de los aprendizajes en estos 14 meses de educación a distancia.

Pero para el especialista, si solo se hace un «repaso» y se sigue el plan de estudios sin ajuste para ir a lo esencial, «la inercia será gravísima», y se seguirán poniendo calificaciones y acreditando grados escolares y niveles, sin que haya aprendizaje real.

«Las consecuencias de no recuperar las competencias clave se van a arrastrar años y años por delante. La peor de las tragedias sería que, con la simulación y la prisa, las y los estudiantes no puedan continuar a otros niveles, y que queden condenados a lo que no logró la pandemia: quedar fuera de continuidad (…) El llamado a la acción es a abrir bien, sin oportunismo, y no solo pensando en vacuna y plantel, sino asegurando formación docente, atención socioemocional y ajuste pedagógico», señaló.

“Tenemos ese retroceso que tenemos que revertir, que nos puede tomar otros tres años, nos puede tomar 30 años o nos puede tomar menos tiempo, un ciclo, un ciclo y medio, si hiciéramos las cosas diferente». David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero

La fotografía educativa actual

De acuerdo con un estudio sobre la equidad y el regreso a clases, que realiza la organización junto con el Centro de Estudios Educativos y Sociales, se reveló que el 61.6% de niños, niñas y jóvenes de 10 a 15 años no comprende un texto de cuarto de primaria, en tanto que el 88.2% no pudo resolver un problema de tercero.

Felipe Hevia, coordinador del proyecto Medición Independiente de Aprendizajes (MIA), que evalúa los aprendizajes básicos y fundamentales, es decir, si los niños saben leer y hacer operaciones aritméticas básicas, señaló que esto es una «fotografía» de cómo están los alumnos actualmente, pero falta hacer el análisis de cómo afectaron la pandemia y el cierre de las escuelas por más de 14 meses.

En el estudio participaron 2,000 estudiantes de entre 10 y 15 años de estados del sureste del país, donde se les hizo un cuestionario para medir aprendizajes en matemáticas y comprensión lectora.

Rezago de aprendizaje en lectura:

8% no puede leer una historia.

8% no comprende un texto de segundo de primaria.

6% no comprende un texto de cuarto de primaria.

Rezago de aprendizaje en matemáticas:

8% no pudo hacer sumas con acarreo.

4% no pudo hacer restas simples.

2% no pudo resolver un problema de tercero de primaria.

Solo 3.5% pudo responder adecuadamente una operación con fracciones.

En el estudio también participaron padres o tutores y se analizó el contexto y el aspecto socioemocional tanto de los adultos como de los menores. Por ejemplo, uno de cada cuatro adultos identifica que sus niños, niñas y jóvenes tienen dificultad para concentrarse; el 92% de los menores dice que le preocupa que suceda algo malo en la familia y 65% reporta tener miedo.

Jeny Farías, directora de Proyectos Especiales de Mexicanos Primero, explicó que con esta investigación se busca mostrar la realidad de las barreras y las pérdidas que enfrentan niñas, niños y jóvenes, así como la disposición y las limitaciones de sus familias y los retos que deben atender los docentes, por lo que los especialistas exigen a las autoridades tomar acciones decididas para remontar la exclusión y la inequidad que se agravaron durante el cierre de las escuelas.

«No existe información actualizada, presentada a los ciudadanos, sobre lo que pasó con los alumnos en 14 meses, no se ha dado la importancia al tema socioemocional para el regreso y no se ha previsto una evaluación pública de logro de aprendizaje», reprochó la investigadora.