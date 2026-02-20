PJEdoméx continúa en diálogo abierto y directo con Audiencias Justicia Cercana

-El Magistrado Presidente atendió directamente a las personas y escuchó sus inquietudes para ofrecer respuestas puntuales.

“La cercanía y atención que hoy nos han brindado, demuestran que existe un interés real por la ciudadanía y que se nos escucha para atender situaciones que vivimos en diversos juzgados” expresó Eder, una de las 25 personas que asistieron a la jornada del Programa de Audiencias Justicia Cercana, desarrollada en Ecatepec.



Este ejercicio, cuyo propósito es consolidar una justicia más cercana fortaleciendo el diálogo directo con la institución, fue encabezado por el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien escuchó problemas e inquietudes de las y los ciudadanos, para dar seguimiento a cada caso con el objetivo de ofrecer respuestas específicas.



Las Audiencias Ciudadanas constituyen un espacio que también permite identificar áreas de oportunidad para fortalecer la atención, mejorar los procesos y optimizar los servicios. Al término de la jornada, las y los ciudadanos coincidieron que obtener una respuesta, ser acompañados o canalizados les generó confianza, satisfacción, tranquilidad y esperanza de resolver sus problemas.



El Magistrado Presidente estuvo acompañado por el equipo multidisciplinario del Tribunal.



A través de estas acciones, el Poder Judicial refrenda su compromiso de mantener un diálogo permanente con la sociedad y de construir una justicia más humana, accesible y sensible a las necesidades de las y los mexiquenses.