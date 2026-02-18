“CONTAMOS CON SUFICIENTES VACUNAS CONTRA EL SARAMPIÓN”: SHEINBAUM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión tiene el objetivo de incrementar la cobertura de vacunación; por ello, la meta es llegar a 2.5 millones de dosis aplicadas a la semana. Por lo que aseguró que hay suficientes vacunas; de las que a la fecha se han aplicado más de 16 millones de vacunas, tan solo de la semana del 7 al 13 de febrero, se aplicaron casi 1.7 millones de biológicos.
La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que en un año solo hay 9400 casos de sarampión. Ante esto, reiteró el llamado a que se vacunen los grupos prioritarios: niñas y niños de entre 6 meses de edad y 12 años, que no han recibido vacuna o cuya primera dosis fue hace más de 6 meses; así como personas de 13 a 49 años no vacunadas o con esquema incompleto que viven en 11 entidades que concentran la mayor incidencia por 100 mil habitantes, las cuales son: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla.
“Los centros de salud los pueden encontrar en dondemevacuno.salud.gob.mx o llamando al 079”, agregó.
Destacó que, ante el brote de sarampión, hay mucha coordinación con los estados, particularmente en aquellos donde hay mayor número de casos; informó que sostendrán una reunión para continuar fortaleciendo la atención.
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, puntualizó que la incidencia de sarampión en el país es relativamente baja y la mayoría de la población está vacunada. Informó que a la fecha, se registran 29 defunciones desde el primer caso confirmado en febrero de 2025; de ellas, 21 fueron en Chihuahua y el resto en otras entidades.
Subrayó que la Estrategia Nacional se centra en la vacunación; por tal razón, informó que se puede acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de todas las instituciones públicas de salud, sin importar la afiliación. “La vacuna en estos 20 mil puntos es gratuita, para todos y cada uno de los mexicanos es 100 por ciento gratuita”, señaló.
El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, puntualizó que en el caso de las mujeres embarazadas, la recomendación es no vacunarse, ya que las vacunas son virus vivos atenuados que pueden transmitirse a través del cordón umbilical; sin embargo, en caso de que una mujer embarazada presenta síntomas hay una alternativa que se aplica en los Hospitales con medicamentos que fortalecen la inmunidad; al igual que en el caso de los pacientes con cáncer, quienes deben aplicarse la vacuna si sus médicos lo recomiendan.