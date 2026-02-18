“CONTAMOS CON SUFICIENTES VACUNAS CONTRA EL SARAMPIÓN”: SHEINBAUM

-Los centros de vacunación se pueden encontrar en dondemevacuno.salud.gob.mx o llamando al 079, puntualizó la Jefa del Ejecutivo Federal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión tiene el objetivo de incrementar la cobertura de vacunación; por ello, la meta es llegar a 2.5 millones de dosis aplicadas a la semana. Por lo que aseguró que hay suficientes vacunas; de las que a la fecha se han aplicado más de 16 millones de vacunas, tan solo de la semana del 7 al 13 de febrero, se aplicaron casi 1.7 millones de biológicos.



La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que en un año solo hay 9400 casos de sarampión. Ante esto, reiteró el llamado a que se vacunen los grupos prioritarios: niñas y niños de entre 6 meses de edad y 12 años, que no han recibido vacuna o cuya primera dosis fue hace más de 6 meses; así como personas de 13 a 49 años no vacunadas o con esquema incompleto que viven en 11 entidades que concentran la mayor incidencia por 100 mil habitantes, las cuales son: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla.



“Los centros de salud los pueden encontrar en dondemevacuno.salud.gob.mx o llamando al 079”, agregó.



Destacó que, ante el brote de sarampión, hay mucha coordinación con los estados, particularmente en aquellos donde hay mayor número de casos; informó que sostendrán una reunión para continuar fortaleciendo la atención.



El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, puntualizó que la incidencia de sarampión en el país es relativamente baja y la mayoría de la población está vacunada. Informó que a la fecha, se registran 29 defunciones desde el primer caso confirmado en febrero de 2025; de ellas, 21 fueron en Chihuahua y el resto en otras entidades.



Subrayó que la Estrategia Nacional se centra en la vacunación; por tal razón, informó que se puede acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de todas las instituciones públicas de salud, sin importar la afiliación. “La vacuna en estos 20 mil puntos es gratuita, para todos y cada uno de los mexicanos es 100 por ciento gratuita”, señaló.



El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, puntualizó que en el caso de las mujeres embarazadas, la recomendación es no vacunarse, ya que las vacunas son virus vivos atenuados que pueden transmitirse a través del cordón umbilical; sin embargo, en caso de que una mujer embarazada presenta síntomas hay una alternativa que se aplica en los Hospitales con medicamentos que fortalecen la inmunidad; al igual que en el caso de los pacientes con cáncer, quienes deben aplicarse la vacuna si sus médicos lo recomiendan.