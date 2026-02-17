Lanzan “Toluca se Pone en Forma” con premios de hasta 75 mil pesos

-Consultas nutricionales, mediciones corporales y asesorías especializadas serán totalmente gratuitas.

Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, pidió a hombres y mujeres toluqueñas sumarse al reto que tiene beneficios personales al prevenir padecimientos que a largo plazo tienen impactos familiares importantes.



Ponte en modo saludable y además obtén la oportunidad de ganar hasta 75 mil pesos con el reto que promueve el alcalde Ricardo Moreno y el DIF municipal denominado “Toluca se Pone en Forma”, el cual inicia inscripciones este lunes 16 de febrero.



Los puntos para la inscripción son la Unidad Habitacional Los Sauces, Parque Líbano, Parque Alameda 2000 y Parque Metropolitano Bicentenario; además, del 23 al 28 de febrero las inscripciones estarán abiertas en San Pedro Totoltepec, Plaza de los Mártires, Parque Vicente Guerrero y Capultitlán.



Con este programa, el alcalde destacó que la capital mexiquense avanza hacia la consolidación de una ciudad más saludable, participativa y comprometida con el desarrollo humano.



La prevención, la educación alimentaria y la promoción de la actividad física son pilares fundamentales para enfrentar los retos de salud pública como la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, señaló.



El DIF Toluca, encabezado por Rocío Pegueros Velázquez, dio inicio al reto “Toluca se Pone en Forma”, una estrategia integral para fomentar entre la población hábitos saludables que consisten en bajar de peso con apoyo de especialistas, perder grasa y aumentar masa muscular para fortalecer la salud y reducir los índices de enfermedades peligrosas como diabetes, hipertensión e infartos que tienen a la capital de la entidad como una de las más obesas del país.



La presidenta del Sistema DIF Toluca destacó la importancia de incorporar la actividad física a la vida diaria como herramienta para mejorar la condición física y la salud emocional de jóvenes y adultos: “Estamos frente a una gran oportunidad de fomentar hábitos saludables entre mujeres y hombres, lo cual les cambiará su futuro, y que la población de Toluca tome conciencia de que más vale prevenir”.



Pegueros Velázquez, informó que la inscripción y participación en el reto son completamente gratuitas y, como incentivo especial, la o el ganador podrá obtener premios de hasta 75 mil pesos.



Precisó que, para ser favorecido con alguno de los premios, es indispensable acreditar residencia en el municipio.



El programa integral de acompañamiento en salud está abierto a todas las personas que deseen sumarse y mejorar su calidad de vida.



Toluca enfrenta altos indicadores de sobrepeso, obesidad e hipertensión, situación que representa un foco de alerta y obliga al Gobierno municipal a redoblar esfuerzos, siendo este concurso un paso histórico para contribuir a una mejor calidad de vida.



El Gobierno municipal invita a la ciudadanía a participar en esta estrategia que cuenta con respaldo técnico y académico de especialistas y que arranca este lunes 16 de febrero a las 8:00 horas en el parque Bicentenario de la capital mexiquense.



Juntos construyamos una capital más saludable. Regístrate en tu Centro DIF más cercano.