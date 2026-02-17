Lerma en el epicentro del deporte escolar y la educación: Ramírez Ponce

-Además del torneo, se anunció una inversión superior a los 12.5 millones de pesos para el fortalecimiento de los planteles CONALEP en el estado.

En una jornada histórica para el deporte y la educación en la región, el presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, encabezó el inicio del segundo semestre del ciclo escolar 2025-2026 y el lanzamiento oficial del “Mundialito Escolar Edoméx 2026”, reafirmando su compromiso con la juventud lermense.



El evento, celebrado en el plantel CONALEP Lerma, contó con la destacada presencia del Secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado Carrillo, y el Secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Hernández Espejel. Durante la ceremonia, se destacó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno está dando “buenos resultados” para el municipio, posicionando a Lerma como un referente en infraestructura y gestión educativa.



Ramírez Ponce celebró que Lerma fuera elegido como sede para la patada inaugural de este torneo nacional impulsado por la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. El “Mundialito Escolar” busca fomentar valores de colaboración y trabajo en equipo entre estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, cuya gran final se disputará en el Estadio Olímpico Universitario.



“Estamos contentos de recibir a las autoridades federales y estatales. En nuestro municipio, la suma de voluntades permite que el deporte y la educación caminen de la mano para fortalecer el tejido social”, afirmó el alcalde.



Además del torneo, se anunció una inversión superior a los 12.5 millones de pesos para el fortalecimiento de los planteles CONALEP en el estado, que incluye nuevo mobiliario, equipos de cómputo y equipamiento deportivo que beneficiará directamente a la comunidad estudiantil de Lerma.



De manera paralela a los eventos educativos, Miguel Ángel Ramírez Ponce mantiene una intensa agenda de trabajo en las comunidades del municipio. El edil informó sobre recorridos de seguimiento en la Región Tlalmimilolpan, en esta ocasión visitó la Colonia Reforma y Santa Catarina y la Colonia Álvaro Obregón.



En estas reuniones con autoridades auxiliares, el alcalde definió acciones prioritarias en materia de Obra Pública e Infraestructura Hidráulica para mejorar el suministro de agua en la región.



Continuarán la pavimentación de calles y modernización del alumbrado público en estas colonias. Mientras que en materia deportiva se rehabilitaran espacios para la sana convivencia.



Con estas acciones, la administración de Ramírez Ponce consolida un inicio de año dinámico, donde la gestión de grandes eventos nacionales se combina con la atención directa a las necesidades básicas de las familias de Lerma.