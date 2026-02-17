SECTI invita a participar en las convocatorias para ingresar a Educación Media Superior

-Para la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco, el registro ECOEMS estará abierto del 17 de marzo al 14 de abril de 2026 en www.miderechomilugar.gob.mx/.

-Para el ingreso a bachillerato en los 103 municipios restantes, el registro será del 2 al 28 de marzo de 2026 en https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx/#/inicio.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), invita a las y los egresados de secundaria a participar en las convocatorias para el ingreso a la Educación Media Superior 2026.



Para la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco, el proceso es a través del Espacio de Coordinación de Educación Media Superior (ECOEMS), que publicó su convocatoria este viernes 13 de febrero, como parte del programa Bachillerato Nacional para todas y todos: “Mi derecho, mi lugar”.



Aplica en: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán y Valle de Chalco.



El registro único en línea se realizará del 17 de marzo al 14 de abril a través de la plataforma www.miderechomilugar.gob.mx. Las y los aspirantes elegirán de cinco a 10 planteles, entre ellos la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Las fechas de aplicación del examen en línea, para las instituciones que así lo requieren, serán el 20, 21, 27 y 28 de junio, y los resultados se darán a conocer el 18 de agosto de 2026.



Para los 103 municipios restantes, el Gobierno del Estado de México ya emitió la convocatoria para el ingreso a la Educación Media Superior, cuyo registro se realizará en línea a través de la página https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx, de acuerdo con la primera letra de la CURP de las y los aspirantes: del 2 al 10 de marzo (A–F), del 11 al 18 de marzo (G–P) y del 19 al 28 de marzo (Q–Z).



En este proceso, las y los aspirantes elegirán entre seis y 10 opciones de planteles públicos participantes de bachillerato general o tecnológico. Los resultados de asignación se publicarán el 17 de agosto de 2026; los requisitos de inscripción son establecidos por cada institución educativa.



Finalmente, la SECTI invita a las y los jóvenes mexiquenses y a sus familias a consultar oportunamente ambas convocatorias para conocer requisitos, calendarios y oferta educativa, y asegurar su participación en el proceso de ingreso a la Educación Media Superior.